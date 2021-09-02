BM: Stoklar bitiyor, Afganistan’da açlık krizi kapıda

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Birleşmiş Milletler’in (BM) Afganistan’daki İnsani Yardımlardan Sorumlu Temsilcisi Ramiz Alakbarov, 38 milyonluk Afgan nüfusunun üçte birisinin, her gün karnını doyurma imkanından mahrum olacağını bildirdi.

BM bünyesinde faaliyet gösteren Dünya Gıda Programı’nın, son haftalarda Afganistan’da on binlerce kişiye yemek dağıttığını ifade eden Alakbarov, kışın yaklaşması ve kuraklığın etkisiyle en savunmasız durumdaki Afgan vatandaşlarını doyurabilmek için acilen 200 milyon dolara ihtilaç olduğunu bildirdi.

Sanal ortamda basın toplantısı düzenleyen Alakbarov, “Dünya Gıda Programı’nın ülkedeki gıda stokları bu ay sonuna kadar bitiyor. Stoklar bittiği için temel gıda ürünlerin artık tedarik edemeyeceğiz” dedi.

BM’ye göre, Afganistan için gereken 1,3 milyar dolarlık yardım fonunun sadece yüzde 39'u tamamlanabildi.

Afganistan’da gıda sıkıntısı dışında aylardır memurlara maaş ödenemiyor. Afgan para birimi hızlı değer kaybederken, ülkenin yurt dışındaki döviz stokları Taliban’ın yönetimi ele geçirmesinin ardından birçok ülke tarafından askıya alındı.

Ülkenin eski Maliye Bakanı Halit Payenda, Washington’daki Georgetown Üniversitesi’nde yaptığı bir konuşmada, Afgan para biriminin yakın bir süre içinde yüzde yüzden daha fazla değer kaybedeceği tahmininde bulundu. (Kaynak: AP)