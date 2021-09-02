Kuzey Kore’den 3 milyon Covid-19 aşısına ret: Başkalarına verin

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Birleşmiş Milletler (BM), Kuzey Kore'nin kendisine sunulan yaklaşık üç milyon Covid-19 aşısının başka ülkelere gönderilmesini istediklerini açıkladı.

Kuzey Kore yönetiminin sözcülerinden biri ülkenin küresel aşı kıtlığı nedeniyle aşıların salgından daha fazla etkilenen ülkelere taşınmasını istediğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 19 Ağustos itibariyle Kuzey Kore'de Covid-19 vakası görülmediğini açıkladı.

WHO haftalık durum raporunda, sağlık çalışanları ve grip benzeri hastalıkları olanlar da dahil olmak üzere yaklaşık 37 bin 291 kişinin test edildiğini ve hepsinin negatif çıktığını söyledi.

Kuzey Kore, salgının başlangıcından itibaren sıkı anti-virüs önlemleri uygulamıştı. Geçen yıl Ocak ayında sınırlarını kapatan ilk ülkelerden biriydi.