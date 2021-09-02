Danimarka Kraliçesi film setinde çalışmaya başladı

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Danimarka Kraliçesi Margrethe (81) Danimarkalı yazar Karen Blixen’ın fantastik romanı Ehrengard'ın film uyarlamasında set tasarımcısı olarak çalışmaya başladı.

Kraliçe Margrethe, “Karen Blixen’in hikâyeleri beni hep büyüledi. Dekor ve kostümlerin hazırlanmasında Blixen’in fantastik evrenini yorumlamaya çalıştım” dedi.

Kraliçe, Yüzüklerin Efendisi kitap serisinin Danimarka baskısı için illüstrasyonlar çizmek ve galerilerde sergiler düzenlemek de dahil uzun bir sanat kariyerine sahip.

Yönetmen koltuğunda Oscar ve Altın Küre ödüllü Bille August'un oturacağı filmin yapımcılığını SF Studios üstleniyor.