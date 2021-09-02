Politika

‘Afganistan'ın yeni hükümeti İran'ın siyasi sistemi gibi olacak’

ABD’de yayınlanan bir rapora göre, Afganistan’da Taliban’ın üzerinde çalıştığı hükümetin İran rejimi ve siyasi sistemi gibi olacağı belirtiliyor.
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dünya Taliban Afganistan İran ABD

HABER MERKEZİ

The Washington Post gazetesinin haberine göre Taliban, Afganistan'da dini bir hükümet kurmak için görüşmelere başladı.

Haberde, Taliban lideri Heybetullah Ahundzade’nin görüşmelere öncülük ettiği ve İran rejimi gibi kendisini Afganistan’da en üst düzey siyasi figür olarak belirteceği öne sürüldü.

Gazete, Taliban Politbüro Başkanı ve hareketin kurucularından biri olan Molla Abdulgani Baradar dahil olmak üzere önde gelen Taliban sorumlularının bu hükümette üst düzey görevlerde bulunabileceğini kaydetti.

Taliban Askeri Komitesi Başkanı ve Molla Muhammed Ömer'in oğlu Molla Muhammed Yakub ve Siracedin Hakkani’nin de bu isimler arasında bulunduğu ifade edildi.

Taliban'ın Doha'daki sözcüsü Şer Muhammed Abbas Stanikzai dün yaptığı açıklamada “2 gün içinde yeni hükümeti açıklayabiliriz, kadın bakan olmayacak” demişti.

Stanikzai ayrıca daha önce de yeni Afgan hükümetinin genel bir hükümet olacağını, ABD ile işbirliği yapmamaları halinde kadınların bakanlık dışındaki görevlerde bulunacağını açıklamıştı.

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