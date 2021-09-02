Doğu Kürdistan’da feci kaza: 16 kişi hayatını kaybetti

ERBİL (K24)

Medyaya yansıyan haberlere göre otobüs, Meriwan’ın Palingan köyü yakınlarında yoldan çıkarak bir menfeze yuvarlandı.

Kazada 16 kişi yaşamını yitirirken, 12 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza yapan otobüs, Doğu Kürdistan’ın Kirmaşan kentinde bulunan Veysel Karani Türbesi’ni ziyarete gidiyordu.

İran Acil Servisler Kurumu tarafından yapılan açıklamada, trafik kazasının yerel saatle 11.05'te meydana geldiği ve kaza yerine 6 ambulans ile birlikte 1 otobüs ambulans ve 1 adet kurtarma helikopterinin sevk edildiği ifade edildi.

Kazanın yaşandığı bölge