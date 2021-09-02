Politika

DAİŞ’e yönelik geniş çaplı operasyon

Irak’ta Koalisyon güçlerinin hava desteğiyle DAİŞ’e karşı kapsamlı bir operasyon başlatıldı.
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Irak Irak DAİŞ operasyon

HABER MERKEZİ

Irak askeri kaynaklarına göre özel bir ordu gücü, Anti Terör ve Uluslararası Koasliyon’un desteğiyle Musul’un kuzeyindeki Etşane Dağı’nda DAİŞ sığınak ve barınaklarının imhası için operasyon başlattı.

DAİŞ hedeflerine yönelik bombardımanlarda örgütün çok sayıda mensubu öldürülürken, askeri açıdan da büyük darbe vuruldu.

Irak medyasına yansıyan bilgilere göre öldürülen DAİŞ’lilerin cesetleri sığınaklardan çıkarılırken, birçok örgüt mensubu da kaçtı.

Bu sabah DAİŞ’in Kerkük’te Sergeren beldesinin Şehel köyüne düzenlediği saldırıda 1 Irak ölürken, 6 sivil yaralandı, 1 sivil de kaçırıldı.

Irak’ta 10 Ekim’de yapılacak genel seçimler öncesi DAİŞ’in saldırıları hız kazandı.

Parti ve adaylar için propaganda sürecinin resmen başladığı Irak’ta 325 sandalyeli parlamentonun yeni üyeleri belirlenecek ve yeni hükümet kabinesi kurulacak.

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