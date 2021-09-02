Sağlık

Belçika kraliyet ailesinde Covid-19 vakasına rastlandı

Belçika kraliyet ailesinde yeni tip coronavirüs (Covid-19) vakası tespit edildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
avrupa Belçika Kraliyet ailesi Coronavirüs Covid-19

HABER MERKEZİ

Belçika Kraliyet Sarayından yapılan açıklamaya göre, Kral Philippe ile Kraliçe Mathilde'nin PCR testi sonucu negatif çıktı.

Kral ve Kraliçe, önlem olarak bu hafta ve gelecek pazartesi gerçekleşecek temaslarını erteledi.

Açıklamada hastalığa kimin yakalandığı belirtilmezken, yerel basın virüsün kraliyet çiftlerinden birinin çocuğunda görüldüğünü kaydetti.

BELÇİKA'DA COVID-19'UN SEYRİ

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsüne göre, 23-19 Ağustos'ta ortalama 2 bin 5 kişinin testinin sonucu pozitif çıkarken, bu bir önceki haftaya göre yüzde 2'lik bir artışa tekabül ediyor.

Yüzde 4'lük artışla ortalama 61 kişi hastaneye kaldırıldı. Halihazırda 200'ü yoğun bakımda olmak üzere 677 kişi hastanede tedavi görüyor.

Uzun süredir ortalama 2 olarak seyreden günlük ölüm sayısı ise söz konusu haftada 4,7 olarak kaydedildi.

Salgının başlangıcından bu yana 25 bin 400 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği 11 milyon nüfuslu ülkede, nüfusun yüzde 85,3'ü ilk doz, 83,3'ü iki doz aşıyı yaptırdı.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv