Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgınında son durum

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 1871 Covid-19 vakası tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 10 bin 950 Covid-19 testi yapılırken, 1871 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 222 kişi sağlığına kavuşurken, 14 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 2 milyon 874 bin 686 Covid-19 testi yapılırken, 297 bin 487 kişide virüs görüldü.

Şimdiye kadar 254 bin 941 kişi sağlığına kavuşurken, 5bin 419 kişi yaşamını yitirdi.

37 bin 127 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.