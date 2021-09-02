Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgınında son durum
ERBİL (K24)
Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 1871 Covid-19 vakası tespit edildi.
Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.
Buna göre son 24 saatte 10 bin 950 Covid-19 testi yapılırken, 1871 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
Son 24 saatte 2 bin 222 kişi sağlığına kavuşurken, 14 kişi yaşamını yitirdi.
Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 2 milyon 874 bin 686 Covid-19 testi yapılırken, 297 bin 487 kişide virüs görüldü.
Şimdiye kadar 254 bin 941 kişi sağlığına kavuşurken, 5bin 419 kişi yaşamını yitirdi.
37 bin 127 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.