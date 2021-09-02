Politika

Mirani: Tüm kazanımlar korunmalı

KDP Politbüro Sekreteri Fazıl Mirani, partisinin Şeqlawe’deki seçim kampanyasının açılış programında konuştu.
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kürdistan KDP Fazıl Mirani

ŞEQLAWE (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Sekreteri Fazıl Mirani, KDP’nin sorumluluktan korkmadığını kaydederek, tüm kazanımların korunması gerektiğini söyledi.

KDP’nin Şeqlawe’deki seçim kampanyasının açılış programında konuşan KDP Politbüro Sekreteri Fazıl Mirani, Kürdistan halkının 1988-1991 yıllarını unutmaması gerektiğini belirterek, Kürdistan Bölgesi’nin durumunun bölgedeki bir çok yerden daha iyi olduğunu ifade etti.

1991 yılından sonra Kürdistan Bölgesi’nin elde ettiği kazanımların unutulmaması gerektiğini kaydeden Mirani, KDP’nin daha ağır sorumluluklar yüklenmek için çaba gösterdiğini bildirdi.

Siyasi liderlerin geçmişte yaşanan acı olayların tekrarlanmaması için çaba göstermesi gerektiğini dile getiren Mirani, siyaset ve iktidar mücadelesinin bilim yoluyla yapılması gerektiğini vurgulayarak, halkın bilinç seviyesinin yükselmesi gerektiğini belirtti.

Eğitim, insan haklarını koruma ve özgür kadın, genç ve çocuklarla mücadelenin yürütülmesi gerektiğini kaydeden Mirani, Kürdistan’ın tüm bileşenlerinin ülkesi olduğunu söyledi.

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