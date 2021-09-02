Yaşam

Dersim’deki orman yangınları söndürüldü

Dersim Valisi Mehmet Ali Özkan, kentte tüm yangınların söndürüldüğünü bildirdi.
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kürdistan Dersim orman yangınları

HABER MERKEZİ

Dersim Valisi Mehmet Ali Özkan, beraberindeki ekiple yaptığı incelemenin ardından açıklama yaptı.

Kentteki tüm yangınların söndürüldüğünü dile getiren Özkan, “Bir saat 15 dakikalık bir helikopterle inceleme yaptık. Hozat bölgemizi, Ovacık’ı, Munzur Vadisi’ni, Pülümür Zel Dağı, Kutu Deresi, Pülümür Sevdin Dağı bölgesini ve bütün Tunceli’yi neredeyse incelemiş olduk” ifadelerini kullandı.

Dersim Valiliği’nin sitesinde yer alan açıklamada ise, “Merkez Zel Dağı Kutu Deresi yangını, söndürme helikopterinin sabah erken saatlerden bu yana çalışmasıyla kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları havadan devam ediyor” denildi.

Bu arada Türkiye Orman Genel Müdürlüğü’nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda da “#OrmanınKahramanları’nın özverili mücadelesi neticesinde orman yangınlarını kontrol altına aldık. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

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