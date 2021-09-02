Ekonomi

‘En az 60 ülke kripto para çalışması yürütüyor’

BIS'e göre dünyada en az 60 ülke, kendi dijital para birimini geliştirmek için çalışmalar yapıyor.
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HABER MERKEZİ

Uluslararası Ödemeler Bankası’ndan (BIS) yapılan açıklamada, BIS'in Singapur İnovasyon Merkezi tarafından yönetilen Dunbar Projesi ile 4 banka arasında sınır ötesi ödemeler için merkezi dijital parayı kullanmayı öngören ortak bir platform geliştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, kurulacak platformun, finansal kurumların merkezi dijital paralarda birbirleriyle doğrudan işlem yapmalarını sağlayarak aracılara olan ihtiyacı ortadan kaldıracağı, işlemlerin süresini ve maliyetini düşüreceği bildirildi.

BIS İnovasyon Merkezi Singapur Genel Müdürü Andrew McCormack, projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Çoklu merkezi dijital para üzerindeki çalışmalarımız bir sonraki aşama için zemin oluşturuyor" ifadesini kullandı.

Öte yandan, dünyanın dört bir yanında merkez bankaları, ulusal para birimlerinin dijital versiyonlarını piyasaya sürmelerinin gerekip gerekmediği konusunu araştırırken, BIS'e göre, dünyada en az 60 ülke, kendi dijital para birimini geliştirmek için çalışmalar yapıyor.

Uzmanlar, CBDC projelerinin hala başlangıç aşamasında ve yerel kaldığını belirterek, CBDC'lerin uluslararası alanda nasıl kullanılabileceğine ilişkin küresel kurallar ve çerçeveler geliştirmenin teknik ve politik olarak çok karmaşık olduğunu aktardı.

Uzmanlar, Çin'in dijital paranın oluşturulması konusunda diğer ülkelere göre önde olduğunu da kaydetti. Çin daha çok merkezi dijital parayı halihazırdaki nakit kullanımının yerine geçecek şekilde perakende uygulamalar üzerinde dururken Avustralya, Singapur, Malezya ve Güney Afrika ise finansal sistem içerisindeki maliyetleri düşürme amaçlı kurumsal projelere odaklanıyor.

Bu arada, BIS'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Hong Kong ve Tayland merkez bankaları ile Çin Merkez Bankası Dijital Para Enstitüsü arasında sınır ötesi ödemeler için merkezi dijital parayı test eden "Multiple CBDC Bridge" adlı başka bir projesi de bulunuyor. (Kaynak: Euronews)

 

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