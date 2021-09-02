Politika

TSK’dan Şengal’de PKK’ye saldırı

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait savaş uçakları, Şengal’de PKK’ye ait bir noktayı bombaladı.
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kürdistan TSK PKK Şengal

ŞENGAL (K24)

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait savaş uçakları, Şengal’de PKK’ye ait bir noktayı bombaladı.

K24 Şengal muhabiri, Şengal’de PKK’ye ait bir noktanın TSK’ya ait savaş uçakları tarafından az önce vurulduğunu bildirdi.

Saldırının detaylarıyla ilgili herhangi bir detay elde edilemedi.

1 yılı aşkın süredir TSK ile PKK arasında Kürdistan Bölgesi sınırlarında yoğun bir çatışma yaşanıyor.

TSK şimdiye kadar Şengal, Mexmur ve Kandil’de PKK’yi defalarca hedef aldı.

 

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