Sağlık

Fahrettin Koca: Tünelin çıkışı görünüyor

Fahrettin Koca, “Aşı programımıza başlarken tünelin ucundaki ışık göründü demiştim. Bugün tünelin çıkışı görünüyor diyebilirim” dedi.
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türkiye Fahrettin Koca Coronavirüs Covid-19

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Coronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.

Koca, toplantıda coronavirüs (Covid-19) nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitimin başlamasını ve tedbirleri ele aldıklarını aktardı.

Aşı oranlarıyla ilgili de bilgi veren Koca, “18 yaş ve üzeri nüfusumuzun yüzde 78'inden fazlası tek doz, yüzde 60'ından fazlası da iki doz aşıyla aşılanmış durumda. Sizlere aşı programımıza başlarken tünelin ucundaki ışık göründü demiştim. Bugün tünelin çıkışı görünüyor diyebilirim. Acı hatıralarımıza dönmemek üzere arkamıza bakmadan ilerlemek zorundayız” ifadelerini kullandı.

Fahrettin Koca, “Okullar da kalabalık ortam oluşmaması için tedbirleri ve rehberleri uygulayacağız. Bunun için endişelenen velilerimiz olabilir. Önce veliler olarak tedbirlere uymalıyız. Bu dönemde öğretmenleri, öğrencileri örnek alacağız. Kendi çocuklarımızı korumak ve onlar için tedbirli olmak çocuklarımızın sınıf arkadaşlarını da korumak anlamına geliyor” diye konuştu.

 

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