Kuzey Kutbu’nda sıcaklıklar en yüksek seviyeye ulaştı

HABER MERKEZİ

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’nin (NOAA) yıllık iklim raporu, Kuzey Kutbu’ndaki kara alanları üzerindeki yıllık ortalama sıcaklığın 1981 ortalamasının 2,1C (35.8F) üzerinde olduğunu buldu. Bu sonuç, 121 yılda kaydedilen en yüksek sıcaklık olarak kayıtlara geçti.

Raporun baş editörü Dr. Robert Dunn, konuyla ilgili “Bu rapor, insan kaynaklı iklim değişikliğinin dünyanın her bölümünü etkilediğine dair diğer tüm kanıtlara katkıda bulunuyor” dedi.

DAHA HIZLI ISINIYOR

Dunn ayrıca 2014’ten itibaren kaydedilen en yüksek beş sıcaklıkla birlikte Kuzey Kutbu’nun, düşük enlemlerden daha hızlı ısınmaya devam etiğini belirtti. Bunun yanı sıra Avrupa’nın yıllık ortalama sıcaklığı da oldukça hızlı bir şekilde arttığını ifade etti.

EN SICAK İKİNCİ TEMMUZ AYI

Raporda ayrıca, 2020’nin kaydedilen tarihteki en sıcak üç yıl arasında olduğunu ve özellikle Avrupa’nın 1981-2010 arasındaki uzun vadeli ortalamanın 1,9C (35.4F) üzerinde olduğunu doğrulandı.

Bu yıl kıtanın şimdiye kadarki en sıcak ikinci temmuz ayını gördü.

KARANTİNALAR BEKLENEN ETKİYİ YARATMADI

Rapor, Covid-19 karantinaları nedeniyle karbondioksit emisyonlarında yüzde 6 ila yüzde 7’lik bir düşüşe rağmen, karbondioksit emisyon seviyelerinin en az son 800 bin yılda gezegenin yüzeyindeki en yüksek konsantrasyonlarına ulaştığı konusunda uyardı.

Uzmanlar raporda iklim değişikliğine yol açan faktörlerin tek bir yılda olmadığını, bunun uzunca bir zaman dilimine yayılarak adım adım bu noktaya geldiğini belirtti.

KARBONDİOKSİTTEKİ YILLIK ARTIŞ 3 KATINA ÇIKTI

Son yarım yüzyıldaki küresel karbondioksit seviyelerindeki yıllık artış 3 katına çıkarak dünya çapında ortalamanın üzerinde sıcaklıklara neden oldu.

2020 yılı ‘çalkantılı’ olarak nitelenen raporda, en yüksek küresel deniz seviyelerinin, en yüksek ortalama okyanus ısısının ve şimdiye kadar kaydedilen en tropik siklonlarının (atmosferde bir alçak basınç alanı çevresinde hızla dönen rüzgarların oluşturduğu güçlü fırtına) gözlemlendiği belirtildi.

Rapor, 2020’nin yalnızca kayıtlardaki en sıcak 3 yıldan biri olmadığını, son 6 yılın da kayıtlardaki en sıcak altı yıl olduğunu ortaya koydu. (Kaynak: Diken)