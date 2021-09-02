Politika

Şeladize: Türkiye’nin bombardımanında 2 vatandaş yaralandı

Duhok’un Amedi ilçesine bağlı Şeladize nahiyesinde Türk savaş uçaklarının bombardımanı sonucu 39 ve 45 yaşlarında iki sivil yaralandı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Duhok Amedi Şeladize tsk bombardıman

DUHOK (K24)

K24’e bilgi veren Amedi Kaymakamı Warşin Selman, Şeladize nahiyesinin Sidan köyünde balık tutmaya giden iki vatandaşın bir anda Türk savaş uçaklarının hedefi olduğunu söyledi.

Warşin Selman, 39 ve 45 yaşlarındaki vatandaşların yaralandığını kaydetti.

Yaralıların durumunun iyi olduğunu belirten Selman, vatandaşların gerekli tedavilerin ardından evlerine döndükleri bilgisi verdi.

İki vatandaşın gittiği bölgenin uzak, burada bulunan köylerin de boş olduğuna dikkat çeken Selman, vatandaşların sürekli Türk savaş uçaklarının hedefi olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin, Amedi sınırına düzenlediği hava saldırılarında son birkaç yılda 36 sivil yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv