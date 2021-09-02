Şeladize: Türkiye’nin bombardımanında 2 vatandaş yaralandı

DUHOK (K24)

K24’e bilgi veren Amedi Kaymakamı Warşin Selman, Şeladize nahiyesinin Sidan köyünde balık tutmaya giden iki vatandaşın bir anda Türk savaş uçaklarının hedefi olduğunu söyledi.

Warşin Selman, 39 ve 45 yaşlarındaki vatandaşların yaralandığını kaydetti.

Yaralıların durumunun iyi olduğunu belirten Selman, vatandaşların gerekli tedavilerin ardından evlerine döndükleri bilgisi verdi.

İki vatandaşın gittiği bölgenin uzak, burada bulunan köylerin de boş olduğuna dikkat çeken Selman, vatandaşların sürekli Türk savaş uçaklarının hedefi olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin, Amedi sınırına düzenlediği hava saldırılarında son birkaç yılda 36 sivil yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı.