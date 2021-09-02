Rojavalı siyasetçi: PKK, ENKS ile PYD’nin anlaşmaya varmasını engelliyor

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi-Suriye (KDP-S) Merkez Komite Üyesi Nuri Brimo, PKK’nin ENKS ile PYD’nin herhangi bir anlaşmaya varmasını engellediğini söyledi.

K24’ün canlı yayın konuğu olan KDP-S Merkez Komite Üyesi Nuri Brimo, "Rojava’daki Kürt-Kürt diyaloğunun başlamasıyla birlikte halkın ümitlendiğini ancak PYD’nin bir çok engel çıkardığını kaydetti.

Brimo, 11 aydır diyalog görüşmelerinin durduğunu ve bunun nedeninin PYD’nin ortaklığı kabul etmemesi olduğunu belirtti.

Brimo sözlerini şöyle sürdürdü:

"PYD, PKK’ye bağlı olduğu sürece PKK, PYD’nin ENKS ile anlaşmaya varmasını engelleyecek. Biz KDP-s ve ENKS olarak her zaman Kürtlerin birliğini istedik ve bunu koruduk. Ancak PYD çıktığında rejimle işbirliğine girdi. Rejim Kürt bölgelerini PYD’ye teslim etti. Biz diyalogda ciddiyiz.

Ciddiyetle bu diyaloğa bağlıyız. Ama PYD sözlerini yerine getirmedi. PYD bizim ofislerimi yakmaya, tutuklamalara, kendisini hakim, bizi de mahkum olarak görmeye devam ediyor. O zaman diyalog ne için?

PYD’nin Türkiye ve Sünni Araplara düşmanlık yapmamasını istedik. Bunlarla uzun sınırlarımız var. PYD’nin uygulamalarıyla Rojava’nın durumu çöküyor.”

ENKS’nin Suriye muhalefetinin bir parçası olup Türkiye’nin etkisinde olmadığını kaydeden Brimo, buna dair iddiaların büyük yalan olduğunu ve ENKS’nin Kürtleri Cenevre’de ve birçok uluslararası toplantıda temsil ettiğini ifade etti.

PYD’nin siyasi yaşamı reddettiğini dile getiren Brimo, PYD ile anlaşmanın imzalanmasının ardından arkadaşlarının katledildiğini, ofislerinin yakıldığı ve çok sayıda haksızlıklara maruz kaldığını belirtti.

ENKS’nin Kürdistan bayrağı ve Kürdistan projesi ile Rojava’da olacağını kaydeden Brimo, Esad rejimi ve PKK’nin bunu engellediğini bildirdi.

PYD’nin elindeki tuttuğu bölgeyi Esad rejimine teslim edebileceğini ve Esad’ın teslim ettiği bölgeleri geri isteyebileceğini vurgulayan Brimo, Rojava’nın önünde tehditlerin olduğunu ve Esad’ın İdlib ve Rojava’yı alabileceğini dile getirdi.

ENKS’nin Kürtler arası birlik istediğini söyleyen Brimo, PYD’nin kimseyi kabul etmediğinin altını çizdi.