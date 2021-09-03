Politika

Mirani: KDP önümüzdeki pazar günü Kerkük’e dönecek

KDP Politbüro Sekreteri Fazıl Mirani, partisinin önümüzdeki Pazar günü Kerkük ve diğer Kürdistani bölgelere döneceğini söyledi.
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Fazıl Mirani
Fazıl Mirani
kürdistan KDP Fazıl Mirani Kerkük Irak seçim

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Sekreteri Fazıl Mirani, partisinin önümüzdeki Pazar günü Kerkük ve diğer Kürdistani bölgelere döneceğini söyledi.

K24’e konuşan Mirani, KDP’nin seçim kampanyası kapsamında Kerkük ve diğer Kürdistani bölgelere döneceğini bildirerek, söz konusu bölgelerdeki durumun normale dönmesi için Irak hükümetiyle görüşmeler yapmak üzere özel bir heyet oluşturduklarını belirti.

KDP’nin önümüzdeki Pazar günü Kerkük’te seçim kampanyasına başlayacağını vurgulayan Mirani, KDP’nin Irak genelinde seçim kampanyası yürüteceğini ifade etti.

Irak’ta 10 Ekim’de erken genel seçimlerin yapılması planlanıyor.

Seçimler için siyasi kesimler kampanya çalışmalarına şimdiden başladı.

Seçimlerin ertelenmesi de gündemdeydi ancak Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’ın seçimlere katılacağını açıklamasıyla birlikte, seçimlerin zamanında yapılacağı ihtimali güçlendi.

 

 

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