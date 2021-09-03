ABD’den Afganistan’da kurulacak hükümetin tanınmasıyla ilgili açıklama

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın brifinginde, Taliban'ın Afganistan'daki hükümet kurma çalışmalarını ve ülkedeki son durumu değerlendirdi.

Ned Price, Taliban'ın meşruiyetine ilişkin ABD'nin yaklaşımını, "Şu an Afganistan'da bir hükümet yok, bir hükümet kurulduğunda onun tanınması için belli kriterleri karşılıyor olması lazım" sözleriyle değerlendirdi.

Price, Kabil havalimanının yeniden işletime açılabilmesi sürecinde Türkiye ve Katar ile çalıştıkları ve havalimanının açık olmasının Taliban dahil tüm tarafların ve uluslararası toplumun yararına olduğunu belirtti.

Price ayrıca, Afganistan'da kalan ancak ülkeden ayrılmak isteyen Afganların çıkışını sağlayabilmek noktasında gerekli prosedürlere devam ettiklerini, işlemleri tamamlananların tahliye edilebilmesi için görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

ABD PENÇŞİR’DEKİ DİRENİŞÇİLERE YARDIM EDECEK Mİ?

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Amerikan ordusunun Pencşir vilayetinde Taliban hakimiyetine direnen yerel güçlere destek verip vermeyeceğine ilişkin bir soruya, "ABD'nin Afganistan'daki askeri operasyonu sona ermiştir" yanıtını verdi.

Kirby, "Afganistan'ın tekrar (terör grupları için) güvenli bir liman haline gelmemesi için kan ve bir hazine harcadık ve bu süreçte Afgan kuvvetlerinin sahada yetenek ve yetkinliğinin oluşturulmasına yardımcı olduk ancak açıkçası kimse onların savaşmayacaklarını tahmin edemezdi" dedi.

Pencşir vilayetinde yerel gruplarla Taliban arasındaki çatışmalarda, Taliban'a karşı Pencşir'deki grupları destekleyip desteklemeyeceklerine ilişkin bir soruya Kirby, "ABD'nin Afganistan'daki askeri operasyonu sona ermiştir." yanıtını vererek buradaki çatışmalara müdahil olmayacaklarını ima etti.