Politika

Pençşir’de Taliban ile direnişçiler arasında şiddetli çatışmalar

Afganistan'ın Pençşir Vadisi'nde Taliban mensupları ile Taliban karşıtı direnişçiler arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı bildirildi.
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Foto: AFP
Foto: AFP
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HABER MERKEZİ

Afganistan'da Pençşir Vadisi'nde Taliban mensupları ile direnişçi gruplar arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı bildirildi.

Taliban Pençşir'de bazı noktaları ele geçirdiğini ve Ulusal Direniş Cephesi'nin "ağır" zaiyatlar verdiğini açıklarken, Ulusal Direniş Cephesi ise vadiye olan tüm girişlerin kontrollerinde olduğunu ve Taliban'ın yüzlerce üyesini kaybettiğini aktardı.

Reuters’ta yer alan habere göre, Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Direniş Cephesi ile yürütülen müzakerelerin başarısız olmasının ardından Taliban mensuplarının Pençşir Vadisi'ne hareket ettiğini söyledi.

Direniş Cephesi Sözcüsü Fahim Dashti ise BBC Farsça Servisi'ne yaptığı açıklamada, "Görüşmeler başarısız oldu çünkü iki taraf çok farklı pozisyonlara sahipti" dedi.

Taliban ile iki cephede savaştıklarını belirten Dashti, 350 Taliban mensubunun öldürüldüğünü ve çok sayıda kişinin de yakalandığını ifade etti.

Her iki tarafın da iddialarının teyit  edilmesinin zor olduğu belirtiliyor.

Pençşir, Taliban tarafından ülkede ele geçirilemeyen tek yer. Binlerce direnişçi vadide toplanmış olduğu düşünülüyor.

Eski Başkan Yardımcısı Amrullah Salih, eski Afgan ordusu mensupları ve yerel milislerin de yer aldığı direnişe Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud önderlik ediyor.

Pençşir'in uzun bir direniş geçmişi var. Bölgenin efsanevi komutanı Ahmed Şah Mesud, 2001'deki ölümüne dek Sovyet-Afgan savaşında ve daha sonra Taliban'a karşı iç savaşta bölgeyi başarıyla savunmuştu.

 

 

 

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