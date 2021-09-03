İspanya’nın 66 maçlık yenilmezlik serisi son buldu
HABER MERKEZİ
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin dördüncü haftası, beş grupta oynanan maçlarla sona erdi.
C Grubu'nda sahasında Bulgaristan ile 1-1 berabere kalan son Avrupa şampiyonu İtalya, 1993-1996 yıllarında Brezilya, 2007-2009 yıllarında da İspanya'nın yakaladığı 35 maçlık yenilmezlik rekorunu egale etti.
B Grubu'nda deplasmanda İsveç'e 2-1 yenilen İspanya, Dünya Kupası Elemeleri'nde 1993 yılından bu yana ilk kez müsabaka kaybetti ve 66 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.
Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
B grubu:
Gürcistan-Kosova: 0-1
İsveç-İspanya: 2-1
C Grubu:
İtalya-Bulgaristan: 1-1
Litvanya-Kuzey İrlanda: 1-4
E Grubu:
Çekya-Belarus: 1-0
Estonya-Belçika: 2-5
I Grubu:
Andorra-San Marino: 2-0
Macaristan-İngiltere: 0-4
Polonya-Arnavutluk: 4-1
J Grubu:
İzlanda-Romanya: 0-2
Liechtenstein -Almanya: 0-2
Kuzey Makedonya-Ermenistan: 0-0