Spor

İspanya’nın 66 maçlık yenilmezlik serisi son buldu

İsveç'e 2-1 yenilen İspanya, Dünya Kupası Elemeleri'nde 1993 yılından bu yana ilk kez müsabaka kaybetti ve 66 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.
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avrupa İsveç İspanya Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

HABER MERKEZİ

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin dördüncü haftası, beş grupta oynanan maçlarla sona erdi.

C Grubu'nda sahasında Bulgaristan ile 1-1 berabere kalan son Avrupa şampiyonu İtalya, 1993-1996 yıllarında Brezilya, 2007-2009 yıllarında da İspanya'nın yakaladığı 35 maçlık yenilmezlik rekorunu egale etti.

B Grubu'nda deplasmanda İsveç'e 2-1 yenilen İspanya, Dünya Kupası Elemeleri'nde 1993 yılından bu yana ilk kez müsabaka kaybetti ve 66 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

B grubu:

Gürcistan-Kosova: 0-1

İsveç-İspanya: 2-1

C Grubu:

İtalya-Bulgaristan: 1-1

Litvanya-Kuzey İrlanda: 1-4

E Grubu:

Çekya-Belarus: 1-0

Estonya-Belçika: 2-5

I Grubu:

Andorra-San Marino: 2-0

Macaristan-İngiltere: 0-4

Polonya-Arnavutluk: 4-1

J Grubu:

İzlanda-Romanya: 0-2

Liechtenstein -Almanya: 0-2

Kuzey Makedonya-Ermenistan: 0-0

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