TSK’dan Mahmur Kampı’na bombardıman

ERBİL (K24)

K24 Mahmur muhabiri, TSK’ya ait savaş uçaklarının Mahmur Kampı’na bombardıman düzenlediğini bildirdi.

Muhabirimiz, bombardımanda can kaybı olmadığını aktardı.

Dün Duhok’un Amedi ilçesine bağlı Şeladize nahiyesinde Türkiye savaş uçaklarının bombardımanı sonucu 39 ve 45 yaşlarında iki sivil yaralanmıştı. Aynı gün Türkiye savaş uçakları Şengal’de PKK’ye ait olduğu belirtilen bir noktayı bombalamıştı.

1 yılı aşkın süredir TSK ile PKK arasında Kürdistan Bölgesi sınırlarında yoğun bir çatışma yaşanıyor.

Çatışmalardan yüzlerce köy etkilenirken, siviller de zarar görüyor.