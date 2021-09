Efsanevi müzik grubu ABBA’dan 40 yıl sonra yeni albüm

HABER MERKEZİ

70'li yılların Avrupa ve dünyadaki en ünlü müzik gruplarından olan ABBA, 1982 yılında dağılmış, grup elemanları tekrar bir araya gelmeyeceklerini açıklamıştı.

Geçtiğimiz perşembe günü grubun üyelerinden Bjorn Ulvaeus ve Benny Andersson'dan yapılan açıklamada, Abba'nın yeni bir stüdyo albüm projesiyle geri döneceği ve bu çerçevede İngiltere'nin başkenti Londra'da bir konser vereceği belirtildi.

Voyage adlı yeni albüm, 10 parçadan oluşacak ve 5 Kasım 2021'de piyasaya çıkacak.

Grup üyeleri Ulvaeus ve Andersson konuyla ilgili olarak, "Albüm şu anda hazır cepte duruyor. Neredeyse 40 sene geçti. Ancak sanki aradan hiç zaman geçmemiş gibi hissediyoruz. Geri dönmemiz, inanılmaz bir şey. Yaşımızın elverdiği ölçüde, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. 40 sene sonra yeni bir albüm yapmaktan daha güzel bir şey olamaz. Hala çok iyi arkadaşız ve yeni şarkılar bestelemeyi seviyoruz" ifadelerini kullandı.

İLK KONSER LONDRA’DA

ABBA, yeni albümün tanıtımı çerçevesinde Mayıs 2022'de Londra'da Queen Elizabeth Olympic Park'ta özel olarak inşa edilecek ABBA Arena'da bir dizi konser verecek. Grup üyeleri Benny Andersson, Agnetha Foltskog, Bjorn Ulvaeus ve Anni-Frid Lyngstad tam olarak sahne almasa da, görüntüleri özel sanal avatarlar yoluyla platform üzerine yansıtılacak.

70'li yılların ikonik gruplarından ABBA, bugüna kadar 400 milyonun üzerinde albüm satışı gerçekleştirdi. 1974'te Waterloo adlı parçayla "Eurovision" şarkı yarışmasını kazanan Abba, Dancing Queen, The Winner Takes It All ve "Take a Chance on Me" gibi şarkılarla bir döneme damgasını vurmuştu.