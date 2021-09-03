Politika

İngiliz vatandaşı DAİŞ’li, rehinelere işkenceden suçlu bulundu

İngiliz vatandaşı "Beatles" kod adlı DAİŞ mensubu Alexanda Kotey, ABD'de çıkarıldığı mahkemede Suriye'de DAİŞ’in dört Amerikalı dahil olmak üzere rehinelere işkence etmesine ve öldürmesine yardım etmekten suçlu bulundu.
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Alexanda Kotey
Alexanda Kotey
ABD ABD Alexanda Kotey yargılama

HABER MERKEZİ

Virginia'nın Alexandria kentinde hakim karşısına çıkan İngiliz vatandaşı "Beatles" kod adlı DAİŞ mensubu Alexanda Kotey, ABD'li yardım görevlileri Kayla Mueller ve Peter Kassig ile ABD'li gazeteciler James Foley ve Steven Sotloff da dahil olmak üzere uluslararası rehinelerin kaçırılmasına karıştığı ve bunlara işkence ettiğine ilişkin hakkındaki tüm suçlamaları kabul etti.

Mahkemede, ömür boyu hapisle yargılandığının farkında olduğunu beyan eden Kotey aynı zamanda davanın bir parçası olarak işkence veya ölümüne karıştığı kurbanların aileleri ile görüşeceğini de bildiğini dile getirdi.

Kotey, 2018'de Suriye'de ele geçirilip “El Şafii El Şeyh” kod adlı bir başka İngiliz vatandaşı DAİŞ mensubu ile ABD ordusuna teslim edilmişti.

İki DAİŞ mensubunun ABD'ye transferi İngiliz yasalarından dolayı gecikmişti.

İngiliz yasalarına göre İngiliz yetkililerince toplanmış kanıtların ABD'ye teslim edilmesi yasak iken, İngiliz bir yargıç daha sonra Kotey'in idam cezasına çarptırılmaması konusunda ABD'den taahhüt etmesinden sonra söz konusu yasal sınırlamayı kaldırmıştı.

Kotey ve El Şeyh bu süre zarfında Irak'ta tutulmuştu.

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