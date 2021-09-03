Yeni Zelanda’da bıçaklı saldırı: Zanlı DAİŞ bağlantılı çıktı

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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern olayın bir "terör saldırısı" olduğunu açıkladı.

Radyo Yeni Zelanda’nın haberine göre, ülkenin en büyük kenti Auckland’deki New Lynn alışveriş merkezinde Sri Lanka asıllı bir zanlı bıçaklı saldırı düzenlendi. Erkek saldırganın daha önce polis tarafından izlendiği ve olay yerine gelen ekipler tarafından vurularak öldürüldüğü açıklandı.

Başbakan Jacinda Ardern, saldırının "çok zalimce ve soğuk kanlılıkla" yapıldığını belirterek, söz konusu saldırganın Ekim 2011'de Yeni Zelanda'ya gelen bir Sri Lanka vatandaşı olduğunu ve 2016'dan itibaren ulusal güvenlik birimlerinin takibinde olduğunu söyledi.

Zanlının geçen yıl bıçaklı saldırı düzenleyeceği şüphesiyle gözaltına alınarak mahkemeye çıkartıldığı ve terör örgütü DAİŞ’i destekleyen propaganda materyalleri bulundurmaktan suçlu bulunarak bir yıl toplum içinde gözetim altında tutulmasına karar verildiği kaydedildi.

Zanlının saldırıya geçmesinin ardından 60 saniye içinde polis tarafından öldürüldüğünü belirten Ardern, saldırının bir inanç, bir kültür, bir etnik köken değil, Yeni Zelanda’da kimsenin desteklemediği bir ideolojiyi benimseyen bir birey tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

İdeolojik görüşleriyle ilgili endişeler nedeniyle sürekli gözetim ve yakın takip altındaki zanlıya, altı kişi yaralanmadan önce neden müdahale edilmediği sorusunu cevaplayan Emniyet Müdürü Coster ise "Gerçek şu ki, birini 7 gün 24 saat gözetlerken her zaman her an yanında olmanız mümkün değil. Polisler olabildiğince çabuk müdahale etti ve daha fazla yaralanmayı önlediler" dedi.

Saldırıda yaralanan kişilerin hastaneye kaldırıldığı üçünün durumunun kritik, birinin ciddi ve ikisinin ise stabil olduğu açıklandı.

2019’DAKİ SALDIRIDA 51 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde bulunan El Nur Camii ve Linwood İslam Merkezi'ne 15 Mart 2019'da düzenlenen silahlı terör saldırısında 51 kişi hayatını kaybetmişti.

Beyaz ırkın üstünlüğünü savunan 29 yaşındaki terör zanlısı Brenton Tarrant, gerçekleştirdiği saldırıda 49 kişiyi de yaralamıştı. Temmuz 2019'da hakim karşısına çıkan zanlı Tarrant, hafifleştirilmesi mümkün olmayan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Saldırı sonrası Başbakan Jacinda Ardern liderliğindeki hükümet Yeni Zelanda'da otomatik ve yarı otomatik silahları yasaklarken, bunların büyük bir kısmı toplatılmış ve ulusal yas ilan edilmişti.