Putin: Afganistan bölünürse kiminle muhatap olacağız?

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Vladivostok şehrinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu'nda Afganistan'daki son gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Vladimir Putin, Taliban hükümetinin tanınması için açıklamaların ötesinde atılan adımların değerlendirilmesinin gerektiğini belirtti.

Rusya'nın Afganistan'ın bölünmesinden yana olmadığına işaret eden Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Afganistan bölünürse kiminle muhatap olacağız? Rusya'nın, Taliban'ın Afganistan'ı neredeyse tamamıyla kontrol ettiği gerçeğinden yola çıkması gerekiyor. Taliban medeni topluma ne kadar hızlı dahil olursa, onunla iletişim kurmak, etkilemek, bazı soruları sormak ve medeni toplumun kurallarını anlatmak o kadar kolay olur. Taliban hükümetinin tanınması için açıklamaların ötesinde atılan adımların değerlendirilmesi gerekir."

ABD’nin Afganistan politikasını da eleştiren Putin, ABD ve müttefiklerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından insani felaket yaşandığını dile getirdi.

ABD'nin Afganistan'da serüveni için 1,5 trilyon dolardan fazla para harcadığını savunan Putin, "Amerikalılar son derece pragmatik insanlar ancak bu kadar harcamanın ardından sonuç ne oldu? Afganistan'da ABD ve müttefikleri için çalışan ve terk edilen insanların sayısına bakarsanız, bu bir insani felakettir" ifadelerini kullandı.