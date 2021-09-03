AB’den Afganistan mesajı: Yeni yönetimle ilişki halinde olmak durumundayız

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Avrupa Birliği'nden (AB) Taliban yönetimi ile nasıl bir ilişki kurulabileceğine dair açıklamalar geldi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Slovenya’da yapılan dışişleri bakanları toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Afganistan’daki yeni yönetim ile ilişki halinde olmak durumundayız. Bu bir tanıma anlamına gelmiyor, bu bir operasyonal angajmandır. Bu operasyonel angajman bu hükümetin nasıl davrandığına bağlı olarak artabilir" ifadelerini kullandı.

Borrell, AB ülkelerinin güvenlik el verirse Taliban ile ilgilenmek ve ülkeden ayrılmasını sağlayamadıkları Afganların ülkeyi terk etmesini sağlayabilmek için Kabil'de bir "mevcudiyet" oluşturmayı kabul ettiğini söyledi.

Taliban’ın bugün yeni hükümette kimlerin yer alacağını açıklaması beklenirken, Borrell söz konusu yeni hükümetin uyması gereken bazı "kriterlere" dikkat çekti. Bu kriterler arasında Afganistan’ın terör için bir üs görevi görmemesi, kadın ve basın haklarına saygı gösterilmesi ve "kapsayıcı ve temsilci" bir hükümet kurulması ile yardıma erişime izin verilmesi yer alıyor.

Borrell ayrıca Taliban’ın yabancıların ve "risk" altındaki Afganların ülkeyi terk etmesine izin verileceği yönündeki sözünü tutmasını beklediklerini kaydetti.

İNSANİ YARDIM

Borrell insani yardım konusunda AB’nin Afganlara yardımı arttırmaya çalışacağını ancak yetkililerin, bu yardımların ne kadarının erişimine izin vereceğini de değerlendireceklerini belirtti.

AB'nin Afganistan’ın komşuları ile işbirliğini de arttıracağını belirten Borrell, AB’nin istikrarı sağlamaya yardım için "bölgesel siyasi bir platform" kurmak istediğini ifade etti.