Politika

AB: Taliban'ı tanımayacağız ama şartlarımıza bağlı olarak ilişki kuracağız

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Taliban'ı tanımayacaklarını ancak belli kriterler dahilinde ilişki kuracaklarını söyledi.
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HABER MERKEZİ

Borrell, dışişleri bakanlarının gayriresmi toplantısında yaptığı açıklamada, bakanların Afgan halkını desteklemeye bağlı kalmakta hemfikir olduğunu belirterek, "Afgan nüfusunu desteklemek için Afganistan'daki yeni hükümetle anlaşmamız gerekecek. Bu tanıma anlamına gelmeyen, operasyonel bir ilişki. Hükümetin davranışına bağlı olarak gelişecek" diye konuştu.

Taliban'ın diğer ülkelere terör ihraç etmemesi, insan haklarına, hukukun üstünlüğü ve medya özgürlüğüne saygı göstermesi, insani yardımın teslimini kolaylaştırması, ülkeyi terk etmek isteyen yabancı uyrukluların ve risk altındaki Afganların gitmesine izin vermesi ve Afganistan'daki siyasi güçler arasında müzakereler yoluyla kapsayıcı ve temsili bir geçiş hükümetinin kurulmasını şart koştuklarını aktaran Borrell şöyle devam etti:

"Taliban'ın davranışlarını beş kritere göre değerlendireceğiz. Bazıları 'Ama Taliban bunları yerine getirmeyecek' diyecek. Hadi görelim. Bizim ilişki kurmamız bu şartların yerine getirilmesine bağlı olacak."

AFGANİSTAN'IN KOMŞULARIYLA ÇALIŞMAK İÇİN PLATFORM KURULACAK

Yüksek Temsilci, bakanların AB'nin Afganistan'ın komşularıyla bölgesel bir siyasi işbirliği platformu kurmasına karar verdiğini bildirdi.

Borrell, söz konusu platformun Afganistan'dan gelen nüfus akışının yönetimi, terörizmin yayılmasının önlenmesi, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı da dahil olmak üzere organize suçlarla mücadele konularını ele alacağını kaydetti.

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