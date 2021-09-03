Kerkük’teki bazı askeri üsler boşaltıldı: ‘DAİŞ yeniden saldırabilir’

KERKÜK (K24)

Kerkük’ün Dubiz ilçesine bağlı Sergeran beldesi sınırındaki Şehel ve Sebiran köylerindeki çok sayıda askeri üssün tahliye edildiği bildirildi.

Ninova Harekatı'na bağlı 14. Tugay tarafından askeri üslerin tahliye edilmesi, vatandaşlar arasında korkuya neden olurken, birçok Kürt aile köylerini terk etmek zorunda kaldı.

K24’e konuşan Kürt çiftçi Muhammed İsmail, askerlerin bir anda üslerden çekildiğini belirterek, duruma anlam veremediklerini kaydetti.

Askeri üslerin boşaltılmasının DAİŞ tehlikesini yeniden ortaya çıkardığını vurgulayan İsmail, “Bu yaşananlar çok kötü ve halk DAİŞ’e teslim ediliyor” ifadelerini kullandı.

Kürt parlamenterlere ve temsilcilerine de seslenen İsmail, duruma bir çözüm bulunması gerektiğini dile getirerek, halkın evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

Terör örgütü DAİŞ’in dün Şehel köyünde düzenlediği saldırıda 1 Irak askeri hayatını kaybetmiş, 6 vatandaş da yaralanmıştı.

Sergeran’a bağlı Kürt köyü olan Şehel, Kerkük’ün batısında yer alıyor.