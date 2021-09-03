Türkiye’de coronavirüs: 23 bine yakın vaka, 276 ölüm

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınına ilişkin günlük resmi rakamları açıkladı.

Verilere göre, son 24 saatte 304 bin 530 Covid-19 testi yapıldı.

22 bin 857 kişinin Covid-19 testi pozitif çıkarken, 276 kişi de hayatını kaybetti.

14 bin 527 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

EN AZ IŞI ORANI URFA’DA

Türkiye Sağlık Bakanlığı aşı ile ilgili verileri de paylaştı.

Buna göre, 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79,26, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 61,18 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 96 milyon 378 bin 383'e yükseldi.

Covid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 813 bin 77 doz aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il, sırasıyla Muğla, Edirne, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Yalova ve Antalya olarak açıklandı.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Urfa, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bingöl, Batman, Bitlis, Bayburt ve Siirt olarak sıralandı.

Öte yandan Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Pazartesi okullar açılıyor. Yüz yüze ve kesintisiz sürecek bir eğitim yılı için kararlıyız. Şimdi bizlerle birlikte çocuklarımızın, gençlerimizin de gözü bu tabloda: 22.867 yeni vaka, 276 can kaybı! Henüz aşı olmamışsanız, dışarıda maskesizseniz haklı bazı soruları var.”