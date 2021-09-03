Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19’la ilgili son veriler
ERBİL (K24)
Sağlık Bakanlığı Covid-19’la ilgili son verileri açıkladı.
Buna göre son 24 saatte 11 bin 877 Covid-19 testi uygulanırken, 1406 kişinin testi pozitif çıktı. En çok vaka (456) başkent Erbil’de görüldü.
Son 24 saatte 2 bin 155 kişi sağlığına kavuştu, 22 kişi ise virüse yenik düştü.
Bu verilerle birlikte Kürdistan Bölgesi’nde oluşan genel tablo şöyle:
Test: 2 milyon 886 bin 563
Vaka: 298 bin 893
İyileşen: 257 bin 96
Tedavisi süren: 36 bin 356
Ölüm: 5 bin 441