Sağlık

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19’la ilgili son veriler

Kürdistan Bölgesi’nde yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 22 kişi hayatını kaybederken, 1406 vaka tespit edildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Kürdistan Bölgesi coronavirüs Covid-19

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı Covid-19’la ilgili son verileri açıkladı.

Buna göre son 24 saatte 11 bin 877 Covid-19 testi uygulanırken, 1406 kişinin testi pozitif çıktı. En çok vaka (456) başkent Erbil’de görüldü.

Son 24 saatte 2 bin 155 kişi sağlığına kavuştu, 22 kişi ise virüse yenik düştü.

Bu verilerle birlikte Kürdistan Bölgesi’nde oluşan genel tablo şöyle:

Test: 2 milyon 886 bin 563

Vaka: 298 bin 893

İyileşen: 257 bin 96

Tedavisi süren: 36 bin 356

Ölüm: 5 bin 441

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv