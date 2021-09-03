Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19’la ilgili son veriler

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı Covid-19’la ilgili son verileri açıkladı.

Buna göre son 24 saatte 11 bin 877 Covid-19 testi uygulanırken, 1406 kişinin testi pozitif çıktı. En çok vaka (456) başkent Erbil’de görüldü.

Son 24 saatte 2 bin 155 kişi sağlığına kavuştu, 22 kişi ise virüse yenik düştü.

Bu verilerle birlikte Kürdistan Bölgesi’nde oluşan genel tablo şöyle:

Test: 2 milyon 886 bin 563

Vaka: 298 bin 893

İyileşen: 257 bin 96

Tedavisi süren: 36 bin 356

Ölüm: 5 bin 441