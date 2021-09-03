Politika

Taliban yönetimi: ‘Şeyh Abdulhakim müminlerin emiri, Baradar başbakan olacak’

Şeyh el Hadis Mevlevi Abdul Hakim’in Sahib Emir el-Müminun (Müminlerin Emiri), Abdulgani Baradar’ın ise başbakan olacağı iddia edildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Afganistan Taliban hükümet

HABER MERKEZİ

Euronews'in Taliban kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Şeyh el Hadis Mevlevi Abdul Hakim Sahib Emir el-Müminun (Müminlerin Emiri) olarak belirlendi.

Talibanın lideri Şeyh Haybetullah Akhundzade yeni yönetimde ruhani liderliğini sürdürecek. Talibanın kurucularından Molla Abdulgani Baradar kabinenin başında başbakanlık görevini yürütecek.

Resmen ilan edilmemiş olan listeye göre hükümette diğer görev dağılımı ise şu şekilde:

El Hac Sadr Muhammed İbrahin Sahib savunma bakanlığını üstlenecek.

Halife adıyla bilinen Siraceddin Hakkan ise içişleri bakanı olacak.

Malagal Aga Akhund maliye bakanlığı görevini yürütecek.

Abbas Stangari dışişleri bakanlığına getiriliyor.

Hacı Gül Muhammed olarak bilinen Molla Muhammed Naim sınırlardan sorumlu bakanlığı üstlenecek.

Molla Muhammed Hasan Rahmani tabii kaynaklar bakanı olarak atandı.

Mevlevi Fethullah Mansur İbni Şahid Mansur Sahib hava kuvvetleri komutanı olarak atandı.

Molla Abdul Kayyum Zakir, Kabil güçlerinin başkanlığına getirildi.

 

 

 

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv