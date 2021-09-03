Taliban yönetimi: ‘Şeyh Abdulhakim müminlerin emiri, Baradar başbakan olacak’

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Euronews'in Taliban kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Şeyh el Hadis Mevlevi Abdul Hakim Sahib Emir el-Müminun (Müminlerin Emiri) olarak belirlendi.

Talibanın lideri Şeyh Haybetullah Akhundzade yeni yönetimde ruhani liderliğini sürdürecek. Talibanın kurucularından Molla Abdulgani Baradar kabinenin başında başbakanlık görevini yürütecek.

Resmen ilan edilmemiş olan listeye göre hükümette diğer görev dağılımı ise şu şekilde:

El Hac Sadr Muhammed İbrahin Sahib savunma bakanlığını üstlenecek.

Halife adıyla bilinen Siraceddin Hakkan ise içişleri bakanı olacak.

Malagal Aga Akhund maliye bakanlığı görevini yürütecek.

Abbas Stangari dışişleri bakanlığına getiriliyor.

Hacı Gül Muhammed olarak bilinen Molla Muhammed Naim sınırlardan sorumlu bakanlığı üstlenecek.

Molla Muhammed Hasan Rahmani tabii kaynaklar bakanı olarak atandı.

Mevlevi Fethullah Mansur İbni Şahid Mansur Sahib hava kuvvetleri komutanı olarak atandı.

Molla Abdul Kayyum Zakir, Kabil güçlerinin başkanlığına getirildi.