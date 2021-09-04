Sağlık

Bir ülkede daha Mu varyantı saptandı

Japonya'da yeni tip coronavirüsün (Covid-19) ilk kez Kolombiya'da tespit edilen Mu varyantı tespit edildi.
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dünya Japonya Coronavirüs Covid-19 Mu varyantı

HABER MERKEZİ

Japonya Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) aşılara karşı daha dirençli mutasyonlar geçirdiğini ancak bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu bildirdiği Mu varyantına, Japonya'da 2 kişide rastlandı.

Vakaların biri Tokyo'nun doğusundaki Narita havalimanında Birleşik Arap Emirlikleri çıkışlı bir yolcuda, diğeri ise başkentteki Haneda havalimanında İngiltere çıkışlı bir yolcuda saptandı.

Yolcular havalimanında karantina periyoduna alındı.

Salgın Hastalıkları Ulusal Enstitüsü (NIID) Genel Direktörü Wakita Takaji, söz konusu varyanta yönelik daha fazla bilgi toplanması gerektiğini söyledi.

Delta ise Japonya'da hakim Covid-19 varyantı olmaya devam ediyor.

 

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