ABD: İran’ı sonsuza kadar bekleyemeyiz

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ABD’nin İran Özel Elçisi Robert Malley, Bloomberg’e verdiği röportajda yeni İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın (nükleer anlaşmanın resmi adı) yedinci müzakeresine hazır olduğuna dair bir harekette bulunmadığını ifade etti.

DPA’nın haberine göre Malley, “İran’ı, ülke nükleer faaliyetlerine devam ederken sonsuza kadar bekleyemeyiz” dedi.

Malley, ABD’nin ‘sabırlı olmaya hazır’ olduğunu söylerken İran’ın nükleer faaliyetlerine devam etmesinin bir noktada anlaşmaya geri dönmesini eskisi gibi değerli kılmayacağını belirtti.

Fransa ve Almanya, geçtiğimiz Çarşamba günü, İran’a Haziran ayından bu yana durdurulan müzakerelere geri dönme çağrısında bulundu.

Fransa, Almanya ve İngiltere, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın raporları hakkında endişelerini dile getirmişti. Raporda, İran’ın ilk kez yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş uranyum ürettiğini ve zenginleştirilmiş uranyum üretme kapasitesinin yüzde 60 seviyesinde olduğu bilgileri yer alıyordu.