Avrupa Konseyi'nden Yunanistan'a uyarı: Yasa tasarısını değiştir

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Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, yaptığı açıklamada, şu anda Yunan parlamenterler tarafından tartışılmakta olan yasa tasarısının "STK'lar tarafından denizde yürütülen hayat kurtarma çalışmalarını ve Ege'deki insan hakları izleme kapasitelerini engelleyeceğini" ifade etti.

Mijatovic, "Parlamento üyelerini, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Mülteci Sözleşmesi de dahil olmak üzere Yunanistan'ın yükümlülüklerini tam olarak yansıtmasını sağlamak için bu tavsiyelerden yararlanmaya çağırıyorum" dedi.

Yunanistan'ın merkez sağ hükümeti, iki yıl önce göreve başlamasından bu yana sınır kontrollerini sıkılaştırdı ve Afganistan'da devam eden krize yanıt olarak ek kısıtlamalar sözü verdi.

BİR YILA KADAR HAPİS CEZASI

Şu anda mecliste tartışılan Sınırdışı ve İade Yasası'nda yer alan bir hükme göre, sahil güvenlik izni olmadan yürütülen kurtarma operasyonlarına katılan hayır kurumlarının üyeleri bir yıla kadar hapis ve bin euro para cezasına çarptırılabilir ve STK'lar ek para cezası alabilir.

Ayrıca, yasa tasarısının sığınma hakkı, geri göndermenin önlenmesi ve otomatik, geniş çaplı gözaltının önlenmesi üzerindeki etkisi konusunda insan hakları topluluğu arasında "ciddi endişeler uyandırdığı" vurgulandı.

Bu hafta başlarında Slovenya'da düzenlenen bir güvenlik zirvesinde konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, AB içişleri bakanlarının Afganistan'dan "yasadışı göçü önlemek için" bölge ülkeleriyle işbirliği arama kararına destek verdiğini ifade etmişti.