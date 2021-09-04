ABD Dışişleri yetkilisi: PKK ve Haşdi Şabi Şengal’i terk etmeli

WASHINGTON (K24)

Washington’da K24’ün sorularına yanıt veren ABD Yakın Doğu Asya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Müsteşar Vekili Joey Hood, son iki ayda başkent Erbil’i iki kez ziyaret ettiğini anımsattı.

Hood, “Erbil’de ABD yönetimi ile Kürdistan Bölgesi Yönetimi için önemli olan konular üzerine çalıştık” dedi.

ABD’nin Şengal Anlaşması’nın uygulanmasını istediğini vurgulayan Hood, “Ancak Haşdi Şabi ile PKK, Irak hükümetini dinlemiyor. İki örgütün de bölgeyi terk etmeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.

ABD’li yetkili, “Bu anlaşma bölgede güvenliği ve istikrarı sağlamanın, insanları bölgelerine döndürmenin tek yoludur. Ancak ne Haşdi Şabi ne de PKK Irak hükümetini dinlemiyor. Bilindiği üzere ABD, PKK’yi terör örgütü olarak tanıyor ve onları bölgedeki faaliyetlerinden vazgeçmeye, Şengal’i terk etmeye çağırıyoruz” dedi.

Joey Hood, ABD’nin Kürdistan Bölgesi ve Irak ilişkilerindeki geleceğinin açık olduğundan söz ederek, şunları dile getirdi:

“Barışçıl ve birleşik bir Irak ile güçlü ve müreffeh bir Kürdistan’a bağlıyız. Bu politika Başkan Biden yönetiminin göreve başlamasından bu yana oldukça nettir. Son iki ayda Erbil’e iki kez yaptığım ziyaretlerde, Kürdistan Bölgesi’nin stratejik tartışmaların bir parçası olduğunu tüm dünyaya göstermiştir.”

“EKONOMİK KALKINMA ARTIYOR”

Kürdistan Bölgesi’nde yatırım, ticaret ve ekonomik kalkınmanın her zaman arttığına dikkat çeken Hood, bunun bölgede istikrarı ve güvenliği sağlamayı başaran Peşmerge Güçleri’nin cesaretinden kaynaklandığını söyledi.

Hood, sözlerine şöyle devam etti:

“Kürdistan’ın kahraman Peşmergeleri, teröre karşı bölgenin istikrarını ve güvenliğini korumayı başardı. Peşmergeler ticaret ve yatırımın devam etmesini sağlayarak, kendilerini kanıtladı. Peşmerge Güçleri ile tam bir eğitim ve istişare programımız var, bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Başkan Biden da bu konuda çok net: Irak ve Kürdistan Bölgesi’nde DAİŞ’e karşı birlikte savaşıyoruz. Bunların yanı sıra eğitim ve kültür alanlarında da yatırımlarımız sürüyor. Örneğin Duhok ve Süleymaniye’deki Amerikan üniversiteleri, Erbil’deki Katolik Üniversitesi var. Buradaki öğrencileri, ABD ile Kürdistan Bölgesi’nin çıkarlarına uygun olarak iş piyasasına hazırlamak istiyoruz.”

ABD Yakın Doğu Asya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Müsteşar Vekili Joey Hood, BM’yle birlikte 10 Ekim’de gerçekleşecek Irak seçimlerini yakından takip ettiklerini kaydetti.