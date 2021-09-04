Taliban havaya ateş açarak kutlama yaptı: 17 ölü, 41 yaralı
HABER MERKEZİ
Taliban, Afganistan'da muhaliflerin en önemli merkezi Pencşir vilayetinde adım adım kontrolü ele geçirdiği bildiriliyor.
Vilayet merkezine yakın ilçelerden, stratejik öneme sahip olan Peryan ilçesinde kontrolü ele geçirdi. Taliban mensupları, Kabil'de havaya ateş açarak kutlama yaptı.
Yerel medyanın hastane yetkililerine dayandırdığı haberlere göre, havaya açılan ateş sonucu 17 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı.
Öte yandan Katar'ın Afganistan Büyükelçisi, Kabil'deki havalimanı pistinin Afgan yetkililerle işbirliği içinde onarıldığını belirtti. Havalimanının yakında sivil uçuşlar için hazır olacağını ifade etti.
Afgan kadınlar ise Kabil'de yine sokağa çıktı. Taliban'dan kadın haklarına saygı duymasını istedi.