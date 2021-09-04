Politika

Taliban havaya ateş açarak kutlama yaptı: 17 ölü, 41 yaralı

Afganistan'da Pencşir vilayetinin Peryan ilçesi Taliban kontrolüne geçmesi sonrası kutlama yapan Taliban mensuplarının havaya açtığı ateş sonucu 17 kişinin hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandığı.
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Kabil
Kabil
dünya Taliban Kabil kutlama

HABER MERKEZİ

Taliban, Afganistan'da muhaliflerin en önemli merkezi Pencşir vilayetinde adım adım kontrolü ele geçirdiği bildiriliyor.

Vilayet merkezine yakın ilçelerden, stratejik öneme sahip olan Peryan ilçesinde kontrolü ele geçirdi. Taliban mensupları, Kabil'de havaya ateş açarak kutlama yaptı.

Yerel medyanın hastane yetkililerine dayandırdığı haberlere göre, havaya açılan ateş sonucu 17 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı.

Öte yandan Katar'ın Afganistan Büyükelçisi, Kabil'deki havalimanı pistinin Afgan yetkililerle işbirliği içinde onarıldığını belirtti. Havalimanının yakında sivil uçuşlar için hazır olacağını ifade etti.

Afgan kadınlar ise Kabil'de yine sokağa çıktı. Taliban'dan kadın haklarına saygı duymasını istedi.

Kutlama
Kabil'de kutlama
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