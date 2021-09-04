Yaşam

Biber fideleri uzayda çiçek açtı

ABD’li NASA astronotu Megan McArthur, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda deney amaçlı yetiştirdikleri biber fidelerinin çiçek açtığını paylaştı.
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dünya Uluslararası Uzay İstasyonu ISS NASA

HABER MERKEZİ

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bulunan NASA astronotu Megan McArthur, istasyonda yetiştirdikleri Şili biber fidelerinin çiçeklendiğini ve bir hafta sonra küçük biberleri görmeyi beklediklerini sosyal medya hesabından paylaştı.

McArthur, uzay istasyonundan fotoğraflarla birlikte paylaştığı mesajında "Bu daha karmaşık bitkileri Uzay İstasyonunun benzersiz ortamında yetiştirmeyi öğrenmek, gelecekteki gezegen görevlerindeki astronotların kendi yiyeceklerinden bazılarını yetiştirmelerini sağlayacaktır!” ifadelerini kullandı.

DENEYDE NEW MEXICO HATCH GREEN ŞİLİ BİBERİ KULLANILDI

NASA tarafından Gelişmiş Bitki Yaşam alanında yürütülen ve 2022 yılının Mart ayında tamamlanması beklenen deneyde, New Mexico Hatch Green Şili biberi türü kullanıldığı belirtildi.

NASA, uzayda miktoyerçekimi olan bir alanda yetiştirmek için biberin seçilme sebebini şu şekilde ifade etti:

Bir C vitamini kaynağı olan biberlerin yetiştirilmesi, çimlenmesi, büyümesi ve meyvelenmesi daha uzun sürdüğü için olası birçok uzay ürününe göre daha zor.

megan
NASA astronotu Megan McArthur
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