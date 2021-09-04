Politika

Arap Birliği: Taliban ve diğer güçler arasında arabuluculuk yapmayacağız

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Zaki, Birliğin, Afganistan'da Taliban ve diğer güçler arasında arabuluculuk yapmayacağını ifade etti.
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Taliban, 15 Ağustos'ta başkent Kabil'e girerek yönetimi ele geçirmişti
Taliban, 15 Ağustos'ta başkent Kabil'e girerek yönetimi ele geçirmişti
dünya Arap Birliği Taliban Afganistan Hüsam Zaki

HABER MERKEZİ

Sputnik’e konuşan Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zaki, Arap Birliği’nin Afganistan'da Taliban ve diğer siyasi güçler arasında arabuluculuk yapmayacağını, bunun siyasi ve hukuki çıkarlarına uymadığını söyledi.

Zaki, “Arap Birliği, Afganistan'da herhangi bir rol oynamak için fazla bir imkan görmüyor. Bu, Birliğin siyasi ve hukuki çıkarlarına uymadığı gibi, imkanları dahilinde de değil” şeklinde konuştu.

Zaki ayrıca, Arap Birliği'nin bir üyesi olan Katar'ın Taliban ile iyi ilişkilere sahip olduğunu ve son yıllarda Afgan diyaloğu ve siyasi temaslarda önemli bir rol oynadığını kaydetti.

Taliban, 15 Ağustos'ta Afganistan’ın başkenti Kabil'e girerek yönetimi ele geçirmişti.

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