Arap Birliği: Taliban ve diğer güçler arasında arabuluculuk yapmayacağız

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Sputnik’e konuşan Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zaki, Arap Birliği’nin Afganistan'da Taliban ve diğer siyasi güçler arasında arabuluculuk yapmayacağını, bunun siyasi ve hukuki çıkarlarına uymadığını söyledi.

Zaki, “Arap Birliği, Afganistan'da herhangi bir rol oynamak için fazla bir imkan görmüyor. Bu, Birliğin siyasi ve hukuki çıkarlarına uymadığı gibi, imkanları dahilinde de değil” şeklinde konuştu.

Zaki ayrıca, Arap Birliği'nin bir üyesi olan Katar'ın Taliban ile iyi ilişkilere sahip olduğunu ve son yıllarda Afgan diyaloğu ve siyasi temaslarda önemli bir rol oynadığını kaydetti.

Taliban, 15 Ağustos'ta Afganistan’ın başkenti Kabil'e girerek yönetimi ele geçirmişti.