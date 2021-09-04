Pencşir’deki direnişçilerin lideri: Savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğiz

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Afganistan'da Taliban’ın ele geçiremediği tek yer olan Pencşir Vadisi’ndeki durum dünyanın gündeminde olmaya devam ediyor.

Afgan Ulusal Direniş Cephesi lideri Ahmed Mesud, resmi Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, "Allah, özgürlük ve adalet için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Mesud'un açıklamaları, Pencşir Vadisi'nin Taliban tarafından ele geçirildiği ve direniş liderlerinin ülkeden kaçtığı yönündeki doğrulanmamış haberlere yanıt olarak geldi.

Kendi memleketi Pencşir'de ikamet ettiğini söyleyen ülkenin eski Birinci Başkan Yardımcısı Emrullah Salih ise, dün gece yayınlanan bir videoda, şu anda Taliban'a karşı direnişin devam ettiğini söyledi.

Yaklaşık beş gün boyunca Pencşir Vadisi çevresinde Taliban mensupları ile Ulusal Direniş Cephesi arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Direniş hareketinin Sözcüsü Fahim Dashti, Taliban'ın Ahmed Mesud'a hükümet içinde bir pozisyon teklif ettiğini ancak Mesud'un bu teklifi reddettiğini ifade etti.

Direniş hareketi, tüm etnik grupların eşit siyasi katılımını, kadın haklarını, ifade özgürlüğünü ve bağımsız seçimlerin yapılmasını talep ediyor.