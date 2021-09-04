Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 vakalarında düşüş
ERBİL (K24)
Sağlık Bakanlığı Covid-19’la ilgili son verileri açıkladı.
Buna göre son 24 saatte 6 bin 687 Covid-19 testi uygulanırken, 442 kişinin testi pozitif çıktı. En çok vaka (284) Duhok’ta görüldü.
Son 24 saatte 2 bin 128 kişi sağlığına kavuştu, 12 kişi ise yaşamını yitirdi.
Bu verilerle birlikte Kürdistan Bölgesi’nde oluşan genel tablo şöyle:
Test: 2 milyon 893 bin 250
Vaka: 299 bin 335
İyileşen: 259 bin 224
Tedavisi süren: 34 bin 658
Ölüm: 5 bin 453