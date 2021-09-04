Sağlık

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 vakalarında düşüş

Kürdistan Bölgesi’nde yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 12 kişi hayatını kaybederken, 442 vaka tespit edildi.
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kürdistan Kürdistan Bölgesi Covid-19 veriler

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı Covid-19’la ilgili son verileri açıkladı.

Buna göre son 24 saatte 6 bin 687 Covid-19 testi uygulanırken, 442 kişinin testi pozitif çıktı. En çok vaka (284) Duhok’ta görüldü.

Son 24 saatte 2 bin 128 kişi sağlığına kavuştu, 12 kişi ise yaşamını yitirdi.

Bu verilerle birlikte Kürdistan Bölgesi’nde oluşan genel tablo şöyle:

Test: 2 milyon 893 bin 250

Vaka: 299 bin 335

İyileşen: 259 bin 224

Tedavisi süren: 34 bin 658

Ölüm: 5 bin 453

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