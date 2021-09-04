Politika

KDP’li yetkili: Şengal’de seçim kampanyasına başladık

KDP Şengal Seçim İşleri Sorumlusu Seydo Çeto, KDP’nin Şengal’de seçim kampanyası için start verdiğini açıkladı.
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kürdistan KDP Seydo Çeto Şengal

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi idaresi dışındaki Kürdistani bölgelerde seçimlere katılmak için ilk önce Kerkük'te seçim startını veren Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), şimdi de Şengal’de seçim kampanyasına başladığını açıkladı.

K24’e konuşan KDP Şengal Seçim İşleri Sorumlusu Seydo Çeto, Irak’ta 10 Ekim’de yapılması planlanan erken genel seçimlere katılmak için Şengal’de seçim kampanyasına başladıklarını söyledi.

Seydo Çeto, Şengal’in 4 seçim bölgesine ayrıldığını ifade ederek, partinin 3 aday gösterdiğini söyledi.

Çeto, eski Irak Parlamentosu Milletvekili Viyan Dexil, Mehma Xelil (Şengal Kaymakamı) Dr. Macit Şengali’de KDP’nin adayları olduğunu belirtti.

Çeto, “4’üncü bölgede İbrahim Qebu’yu resmi olarak aday göstermeyi düşünüyoruz” dedi.

KDP’li Çeto ayrıca, Şengal’deki seçim çalışmalarının 15 kampanyadan oluştuğunu vurguladı.

Irak erken genel seçimlerinin önümüzdeki 10 Ekim’de yapılması planlanıyor.

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