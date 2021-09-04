ABD İç Güvenlik Bakanı: 50 bini aşkın Afgan Amerika’ya yerleştirilecek

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Gazetecilere konuşan ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorcas, on binlerce Afgan’ın güvenlik taramasından geçirildiğini ve ABD’ye getirildiğini açıkladı ancak sonradan geleceklerin sayısının net bilinmediğini söyledi.

Mayorcas, bu konudaki kararlılıklarının nihai hedefe ulaşıncaya kadar süreceğini sözlerine ekledi.

ABD 14 Ağustos’ta Kabil’in düşmesinden, askerlerini Afganistan’dan tamamen çektiği 31 Ağustos’a kadar tarihinin en büyük tahliye operasyonunu gerçekleştirdi. O süre içinde 130 bine yakın Amerikan vatandaşı, yeşil kart sahibi ve 20 yıllık savaş süresince ABD’yle çalışan Afganlar ile aileleri Kabil Havaalanı üzerinden uçaklarla tahliye edildi.

Tahliye edilen Afganların güvenlik taramaları, Almanya, İspanya, Kuveyt ve Katar’da kurulan geçici barınma merkezlerinde yürütülüyor. Güvenlik taramasından geçemeyenlere ne gibi işlem yapılacağı bilinmiyor, ancak Mayorkas ABD’nin bu konuda müttefik ülkelerle birlikte çalışmalar yürüttüğünü bildirdi.

İç Güvenlik Bakanı Mayorkas, şu ana kadar ABD’ye 40 bini aşkın Afgan’ın getirildiğini, bunların yüzde 20’sinin ABD vatandaşı ya da daimi ikamet hakkına sahip yeşil kart sahipleri olduğunu söyledi. Diğerleriyse son 20 yıl içinde ABD ve NATO’yla çalışan, tercümanlık ya da farklı hizmetlerde bulunmuş, ‘Özel Göçmenlik Vizesi’ almaya hak kazananlar; ya da Taliban’ın ülkeyi ele geçirmesinden sonra hayatları tehlikeye giren gazeteciler ve sivil toplum kuruluşu çalışanları.

ABD’ye destek olan bu kişilere karşı vicdani sorumlulukları olduğunu belirten Mayorkas, kabul edilecek Afganların sayısını 50 bin olarak verse de bunun nihai rakam olmadığı ya da tahliyelerin sona erdirilmesi için net bir tarih belirlenmediğine dikkati çekti.

ABD İç Güvenlik Bakanı, “Afganistan’dan ayrılmak isteyen Amerikan vatandaşları, daimi oturma izni sahipleri ve Afganistan’da ABD’ye yardım eden kişiler güven içinde tahliye edilmeden görevimiz tamamlanmış olmayacak” diye konuştu.

ABD’nin askeri uçaklarla yürüttüğü tahliye operasyonları sona erse de Taliban, gerekli seyahat belgelerine sahip olanların ülkeden ayrılmasına izin verileceğini bildirdi.