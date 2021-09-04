Türkiye’de salgında son durum

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Türkiye Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buma göre bir günde 283 bin 385 Covid-19 testi yapıldı, 20 bin 33 kişinin testi pozitif çıktı. 278 kişi hayatını kaybetti, 19 bin 464 kişi de iyileşerek sağlığına kavuştu.

Ayrıca, Türkiye’de 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79,55, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 61,45 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 96 milyon 761 bin 208'e yükseldi. Covid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 382 bin 825 doz aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il, sırasıyla Muğla, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Yalova ve Antalya olarak açıklandı.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Urfa, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bingöl, Batman, Bitlis, Bayburt ve Siirt olarak sıralandı.

Öte yandan Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yeni vaka sayımız 20 bin 33. Covid-19 sebebiyle bugünkü can kaybımız 278. İlk ve orta öğretimde okullar 6 Eylülde, devamında üniversiteler açılıyor. Örgün eğitimde 24 milyondan fazla öğrencimiz var. Kesintisiz, yüz yüze eğitimde kararlıyız. Aşıda ve tedbirde aynı kararlılık olmalı."