Ekonomi

Erbil’de gençlik konferansı: ‘Amaç gençlere istihdam sağlamak’

Başkent Erbil’de yarın K24 sponsorluğunda Koordinasyon Ağı Organizasyonu tarafından “Gençlik Evi Gücü Konferansı” düzenlenecek.
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kürdistan gençlik konferansı Erbil Koordinasyon Ağı Organizasyonu Kurdistan24

ERBİL (K24) 

Kurdistan24 Medya sponsorluğunda, Erbil’de yarın Gençlik Evi Gücü Konferansı düzenlenecek.

Koordinasyon Ağı Organizasyonu (Coordinating Network Organisation) tarafından düzenlenen konferansa çok sayıda kişinin katılacağı öğrenildi. 

Konferans organizatörleri, konferanstaki projelerin gençlere yönelik olduğunu belirterek, amaçlarının gençlere özel sektörde istihdam olanakları sağlamak olduğunu belirtiyor.

Gençlerin küçük krediler alması ve proje sahiplerinin potansiyelini göstermesi için neler yapılabileceği gibi konuların ele alınacağı projenin, gençlerin teşvik edilmesi için başarılı gençlere adanacağı ifade edildi.

Konferans, yarın saat 10:05'te Erbil Valisi Umed Xoşnaw ve Koordinasyon Ağı Organizasyonu Başkanı’nın konuşmalarıyla başlayacak.

Programda, Başbakan Mesrur Barzani ve Kürdistan Parlamentosu Başkanı  Rewaz Fayeq’in gençlere yönelik mesajları da okunacak.  

Konferansa, Başbakan Vekili Rêbaz Hemlan, Yatırım Konseyi Başkanı Muhammed Şukri, Gençlik Komitesi Başkan Seleme Fatih ve çok sayıda isim katılacak.

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