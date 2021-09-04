KDP Musul ve Şengal’e dönüyor

NİNOVA (K24)

10 Ekim’de yapılması planlanan Irak seçimleri için Mahmur’daki ofisini yeniden açacağını ve Kerkük’te seçim kampanyasının startını verdiğini açıklayan KDP, Musul ve Şengal’e dönmeye hazırlanıyor.

KDP Musul Şubesi, kente yeniden dönüş ve seçim kampanyası hazırlıklarına başladı.

K24’e konuşan KDP 14’üncü Şube Sorumlusu, “KDP’nin Musul ve çevresine dönüşü, hala evlerine dönemeyen sığınmacılar için bir umut olacak” dedi.

KDP’nin Musul’a dönüşü yerel yönetim tarafından meşru ve yasal bir hak olarak görülürken, Ninova Vali Yardımcısı “Yasalara göre tüm tarafların örgütlenme hakkı vardır” dedi.

ŞENGAL’DE SEÇİM KAMPANYASI BAŞLADI

KDP Şengal Seçim İşleri Sorumlusu Seydo Çeto, KDP’nin Şengal’de seçim kampanyası için start verdiğini açıkladı.

K24’e konuşan KDP Şengal Seçim İşleri Sorumlusu Seydo Çeto, Irak’ta 10 Ekim’de yapılması planlanan erken genel seçimlere katılmak için Şengal’de seçim kampanyasına başladıklarını söyledi.

Seydo Çeto, Şengal’in 4 seçim bölgesine ayrıldığını ifade ederek, partinin 3 aday gösterdiğini söyledi.

Çeto, eski Irak Parlamentosu Milletvekili Viyan Dexil, Mehma Xelil (Şengal Kaymakamı) Dr. Macit Şengali’de KDP’nin adayları olduğunu belirtti.

Çeto, “4’üncü bölgede İbrahim Qebu’yu resmi olarak aday göstermeyi düşünüyoruz” dedi.

KDP’li Çeto ayrıca, Şengal’deki seçim çalışmalarının 15 kampanyadan oluştuğunu vurguladı.

Irak erken genel seçimlerinin önümüzdeki 10 Ekim’de yapılması planlanıyor.