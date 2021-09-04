Politika

İsrail Cumhurbaşkanı ile Ürdün Kralı Abdullah görüştü

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Ürdün Kralı 2’nci Abdullah'ın geçen hafta Amman'da bir araya geldiği bildirildi.
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Isaac Herzog ve Kral Abdullah
Isaac Herzog ve Kral Abdullah
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HABER MERKEZİ

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Ürdün Kralı 2’nci Abdullah'ın geçen hafta Amman'da bir araya geldiği açıklandı.

İsrail Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 29 Ağustos'taki görüşmenin Kral Abdullah'ın daveti üzerine gerçekleştiği belirtildi.

Görüşmede Herzog ile Abdullah'ın, İsrail-Ürdün ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konuları da ele aldıkları ifade edildi.

Ürdün'den ve Kral Abdullah'tan övgüyle bahseden Herzog, tarım, enerji ve iklim değişikliği gibi konuları ele aldıklarını dile getirdi.

İsrail basını, Başbakan Naftali Bennett'in Kral Abdullah ile temmuz ayı başında Amman'da gizlice görüştüğünü iddia etmiş ancak Tel Aviv yönetimi bu habere ilişkin açıklama yapmamıştı.

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