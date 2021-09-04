Kerkük’teki Kürt köylerinden çekilen askerler görev yerlerine döndü

KERKÜK (K24)

Vatandaşların tepkisi ve Irak Parlamentosu’nun Kürt üyesinin çabaları sonucu Kerkük’ün Dubiz ilçesine bağlı Sergeran mahiyesi sınırındaki Şehel ve Sebiran köylerinden çekilen Irak ordu birlikleri görev yerlerine döndü.

Irak Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komisyonu Üyesi Nasır Herki bugün söz konusu köyleri ziyaret etti.

K24’e konuşan Nasır Herki, Sergeran nahiyesi sınırındaki Şehel ve Sebiran köylerinden çekilen Irak ordu birlikleri görev yerlerine döndüğünü belirtti.

Vatandaşlardan görev yerlerine dönüş yapan askerlere yardım etmesini isteyen Nasır Herki, sınır bölgelerinin DAİŞ tehdidiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Terör örgütü DAİŞ’in önceki gün Şehel köyünde 1 Irak askeri hayatını kaybettiği 6 vatandaşın da yaralandığı saldırının ardından Irak ordu birlikleri Kürt köylerinden çekilmişti.

Sergeran nahiyesi daha önce ithal Arapların Kürtlerin arazilerine el koyma girişimleri ve Araplaştırma politikasının hedefi olması ile gündeme gelmişti.

Saddam rejimi döneminde başlayan, Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerin Araplaştırılması politikası, 16 Ekim 2017’de Irak güçlerinin söz konusu bölgelere girmesiyle birlikte yeniden uygulanmaya başlamıştı.

Irak’ın orta ve güney kesimlerinden getirilen Araplar, Kerkük’ün dayatmayla atanmış valisi ve bölgedeki Iraklı güçlerden aldıkları destekle birçok defa Kürtlere ait ev ve arazilere el koyma girişiminde bulunuyor.