KDP Sözcüsü’nden PKK’ye yalanlama

ERBİL (K24)

KDP Sözcüsü Mahmud Muhammed, PKK’nin silahlı kanadı HPG tarafından ortaya atılan 7 mensuplarının Xelifan bölgesinde öldürülmesiyle ilgili iddiayı yalanladı.

Yazılı açıklamada şöyle denildi:

“PKK’ye bağlı olan ve HPG ismiyle anılan bir merkez yaptığı açıklamada, 7 mensuplarının Xelifan’da KDP tarafından öldürüldüğünü iddia etmiştir!

Buradan herkese duyuruyoruz ki bu iddianın hiçbir temeli yoktur, gerçeklerden uzaktır ve amaçları Kürdistan Demokrat Partisi’nin adını kullanmaları ve gerçek dışı iddiaları yaymalarındaki amaç; suçlarını örtmek, yasa dışı faaliyetlerine gerekçe bulmak, Kürdistan Bölgesi’ne ihlallerde bulunmaktır.

Kürdistan halkı şu soruyu soruyor ve PKK de cevap vermelidir: PKK mensupları Xelifan bölgesinde ne yapıyor, orada ne işleri var ve o bölgeyle alakaları nedir?”