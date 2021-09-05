Politika

KDP Sözcüsü’nden PKK’ye yalanlama

KDP Sözcüsü Mahmud Muhammed, PKK’nin 7 mensubunun öldürülmesiyle ilgili iddialarını sert bir dille yalanladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kdp
kdp
kürdistan KDP PKK

ERBİL (K24)

KDP Sözcüsü Mahmud Muhammed, PKK’nin silahlı kanadı HPG tarafından ortaya atılan 7 mensuplarının Xelifan bölgesinde öldürülmesiyle ilgili iddiayı yalanladı.

Yazılı açıklamada şöyle denildi:

PKK’ye bağlı olan ve HPG ismiyle anılan bir merkez yaptığı açıklamada, 7 mensuplarının Xelifan’da KDP tarafından öldürüldüğünü iddia etmiştir!

Buradan herkese duyuruyoruz ki bu iddianın hiçbir temeli yoktur, gerçeklerden uzaktır ve amaçları Kürdistan Demokrat Partisi’nin adını kullanmaları ve gerçek dışı iddiaları yaymalarındaki amaç; suçlarını örtmek, yasa dışı faaliyetlerine gerekçe bulmak, Kürdistan Bölgesi’ne ihlallerde bulunmaktır.

Kürdistan halkı şu soruyu soruyor ve PKK de cevap vermelidir: PKK mensupları Xelifan bölgesinde ne yapıyor, orada ne işleri var ve o bölgeyle alakaları nedir?”

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv