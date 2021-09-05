Politika

KYB’den PYD’li yöneticiye sert yanıt

KYB, partileri hakkında birtakım iddialarda bulunan PYD yöneticisi Aldar Xelil’e sert yanıt verdi.
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kürdistan KYB PYD aldar xelil

ERBİL (K24)

Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eş Başkanlık Konseyi Üyesi Aldar Xelil’in, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) içinde yaşanan olayların “Türkiye’nin müdahalesi sonucu” yaşandığı iddialarına KYB tarafından sert tepki gösterildi.

KYB medyasına konuşan KYB Politbüro’dan bir yetkili, Aldar Xelil’in partileri hakkındaki ifadelerini “uygunsuz” olarak nitelendirdi.

PYD’li Xelil’in sözlerinin, KYB’nin içişlerine yönelik kabul edilemez bir müdahale olduğunu vurgulayan yetkili, “Bütün taraflar ve adı geçen şahsın partisi de PYD’ye ne kadar yardım ettiğimizi ve bedel ödediğimizi çok iyi biliyor” dedi.

KYB’li yetkili, Aldar Xelil’in KYB’nin tutumuyla ilgili ifadelerinin, meşru olmadığını, seviyesiz ve uygunsuz olduğunu vurguladı.

Bu tavrın ayıp ve yanlış olduğunu vurgulayan yetkili, “Aldar Xelil ve partisi PYD’nin, milletimizin ve Suriye Kürdistanı bölgelerinin karşı karşıya kaldığı sorunları çözmek için çaba ve gücünü ortaya koyması, Kürdistani partilerin içişlerine müdahale etmemesi daha iyidir” dedi.

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