Ekonomi

Irak’ta buğday üretiminde 2 milyon tonluk düşüş!

Irak’ta yetersiz sulama nedeniyle bu yıl buğday üretiminde 2 milyon tonluk düşüş yaşandı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Irak Irak buğday

ERBİL (K24)

Irak Tarım Dernekleri Federasyonu’nun açıklamasına göre sulamadaki yetersizlik ve yağış azlığı nedeniyle bu yıl 2 milyon tondan fazla buğday kaybedildi. Bu yıl buğday üretiminin 6 milyon ton olması gerekiyordu.

Çiftçi ödemelerinin yapılmaması da üretimde verimin düşmesindeki bir başka gerekçe olarak açıklandı.

Irak’ın yıllık 4.2 ton buğday üretimi ve 1 milyon ton ithalatla kendi kendine yetebilme noktasına gelebilmesi gerektiğini belirtildi.

Ülkede su politikasının iyi yönetilemediğine işaret edilen açıklamada, gelecek yıl tarım ürünlerinde düşüşün net olarak beklendiği kaydedildi.

Irak Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre bu sezon, buğday üretimi 4 milyon 539 bin tona ulaştı. Tarım Bakanlığı ise yerli üretimin 6 milyon ton olmasını öngörüyordu.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv