Irak’ta buğday üretiminde 2 milyon tonluk düşüş!

ERBİL (K24)

Irak Tarım Dernekleri Federasyonu’nun açıklamasına göre sulamadaki yetersizlik ve yağış azlığı nedeniyle bu yıl 2 milyon tondan fazla buğday kaybedildi. Bu yıl buğday üretiminin 6 milyon ton olması gerekiyordu.

Çiftçi ödemelerinin yapılmaması da üretimde verimin düşmesindeki bir başka gerekçe olarak açıklandı.

Irak’ın yıllık 4.2 ton buğday üretimi ve 1 milyon ton ithalatla kendi kendine yetebilme noktasına gelebilmesi gerektiğini belirtildi.

Ülkede su politikasının iyi yönetilemediğine işaret edilen açıklamada, gelecek yıl tarım ürünlerinde düşüşün net olarak beklendiği kaydedildi.

Irak Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre bu sezon, buğday üretimi 4 milyon 539 bin tona ulaştı. Tarım Bakanlığı ise yerli üretimin 6 milyon ton olmasını öngörüyordu.